В Санкт-Петербурге состоится «байкальский» турнир по волейболу

Принять участие приглашаются все желающие



13 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по волейболу «Байкал – 2022». Соревнования в рамках празднования Дня народного единства организованы бурятским землячеством.



На турнир допускаются 4 женских команд и 4 мужских команд, отправившие заявки до 10 ноября.



Местом проведения соревнований станет спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром». Игры будут проходить по круговой системе. Женские команды соревнуются с 10:00 до 15:00. Мужчины – с 15:00 до 21:00. Расписание игр будет составлено за день до турнира.



Первое, второе и третье места награждаются грамотами и медалями. Предусмотрены индивидуальные награды лучшим игрокам. Также будет специальный приз самому активному болельщику.



Возрастное ограничение 0+

