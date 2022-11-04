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В Санкт-Петербурге состоится «байкальский» турнир по волейболу

В Санкт-Петербурге состоится «байкальский» турнир по волейболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие приглашаются все желающие

13 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по волейболу «Байкал – 2022». Соревнования в рамках празднования Дня народного единства организованы бурятским землячеством.

На турнир допускаются 4 женских команд и 4 мужских команд, отправившие заявки до 10 ноября.

Местом проведения соревнований станет спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром». Игры будут проходить по круговой системе. Женские команды соревнуются с 10:00 до 15:00. Мужчины – с 15:00 до 21:00. Расписание игр будет составлено за день до турнира.

Первое, второе и третье места награждаются грамотами и медалями. Предусмотрены индивидуальные награды лучшим игрокам. Также будет специальный приз самому активному болельщику.

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Санкт-Петербург спорт волейбол землячество

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