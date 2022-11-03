В дацанах Бурятии проведут трёхдневный молебен

По словам верующих, в эти дни все благие дела увеличиваются в сотни миллионов раз



С 14 по 16 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный величественный Лхабаб Дуйсэн хурал. В том числе молебен состоится в Иволгинском дацане.



- Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя Учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там божествам. Когда жители Земли призвали Будду и молили его низойти в их мир, на благо всех живых существ Будда принял приглашение, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.



Предстоящее событие вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира.



- Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни, - пояснили в дацане.

