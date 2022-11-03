В пригороде Улан-Удэ пройдёт турнир по тайскому боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За награды поборются спортсмены Иволгинского района



4 ноября в Иволгинском районе Бурятии состоится турнир по тайскому боксу «Арсенал – За сильных духом». Местом проведения соревнований станет зал спортивных единоборств в селе Сотниково.



В турнире примут участие спортсмены спортивной школы Иволгинского района и спортивного клуба «Арсенал». Начало соревнований в 11:00. Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

