В Бурятии разыграют «Кубок южных районов» по волейболу

Соревнования пройдут в сёлах Петропавловка и Цагатуй



4 ноября в Джидинском районе Бурятии пройдёт открытое первенство по волейболу «Кубок южных районов Республики Бурятия». В турнире примут участие юноши и девушки 2005 года рождения и младше.



Соревнования состоятся в культурно-спортивном комплексе имени С.Б. Жаргалова в селе Петропавловка и в спортзале Цагатуйской средней общеобразовательной школы имени Н.С. Сосорова. Парад открытия проведут в КСК имени Жаргалова в 10:00.



За кубок будут бороться сборные команды Джидинского, Кяхтинского, Закаменского и Селенгинского районов. Вход на соревнования свободный.



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