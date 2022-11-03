Красавицы из Бурятии завоевали титулы на Lady World-2022



















Главную корону Lady World-2022 получила Алиса Михайленко из Новосибирска, абсолютная чемпионка России и Европы в минимально мышечной категории бодибилдинга «Фитнес-модель».



Директор конкурса «Миссис Бурятия» поблагодарила создателя и директора конкурса Lady World Елену Шкуратову за организацию мероприятия и за приглашение к участию красоток из Бурятии.



- Наши девочки получили колоссальный жизненный опыт, новые знакомства, побывали в красивых местах Краснодарского края, раскрыли свои таланты с новой стороны не только для мира, но и для себя самих, - поделилась Наталия Быкова.





1 ноября в городе Сочи состоялся финал международного конкурса красоты Lady World-2022. Конкурс проводился впервые и собрал участниц 25 из разных регионов России и девяти стран мира.Бурятию представляли участницы конкурса «Миссис Бурятия»: Нина Ваховская, которая в 2021 году завоевала титул «Миссис фотомодель» и Юлия Толмачева – «Миссис Артистичность-2022».Программа конкурса Lady World-2022 была насыщена мероприятиями. За пять дней финалистки смогли подняться на различные горные высоты (максимальная высота подъёма составила 2320 метров). Из яркой солнечной осени они перенеслись в снежную зиму. Некоторые смелые финалистки прыгнули на тарзанке с высоты 207 и 170 метров. Также финалистки вместе с организаторами конкурса посетили экоферму, где познакомились с работой и проблемами фермерского хозяйства, кормили животных, катались на лошадях, смогли попробовать свои силы в приготовлении хачапури, полетали на воздушном шаре, устроили яркие фотосессии в красивейших местах Сочи. Каждое утро начиналось с активных физических тренировок с фитнес-тренером, а вечерами проходили репетиции финала.В первый день конкурса состоялась презентация финалисток, на которой каждая презентовала себя и свой регион. Домашним заданием было снять видеовизитку, которая бы отражала не только саму участницу, но и её родной край.Финал конкурса состоялся в сочинском Зимнем театре, ведущим мероприятия был Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как Рыжий из группы «Иванушки International».- Это был красивый праздник женственности, грации, красоты и талантов замужних женщин. Нина Ваховская заняла второе место и стала 1-й Вице Lady World-2022. Юлия Толмачева получила номинацию Lady Crystal World-2022, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.