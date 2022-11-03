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В Чите сохраняются неблагоприятные метеорологические условия

В Чите сохраняются неблагоприятные метеорологические условия
Общество,  Фото:pixabay.com
Гражданам рекомендуют не разжигать костры и не ездить на личном автотранспорте

С 3 по 6 ноября в столице Забайкальского края сохранятся неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

С 20:00 3 ноября до 14:00 4 ноября, а также с 20:00 5 ноября до 15:00 6 ноября объявлены НМУ первой степени опасности.

С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух министерство природных ресурсов Забайкальского края рекомендует:
- минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом;
- исключить выполнение открытых огневых работ, в том числе не разжигать костры;
- ограничить эксплуатацию личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта;
- эксплуатируя транспортные средства, соблюдать экономичную манеру езды и выбирать оптимальные маршруты движения.

Ранее, с 19:00 2 ноября до 14:00 3 ноября, министерством природы Забайкалья также было объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности в Чите.
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