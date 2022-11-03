В Улан-Удэ открылась выставка Баясхалана Лыксокова

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В музее Сампилова представлены более ста работ художника



2 ноября в Улан-Удэ в присутствии многочисленных гостей открылась выставка Баясхалана Лыксокова. На выставке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова представлены 108 работ мастера: портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в период с 80-х годов до сегодняшнего дня.



- Народный художник Республики Бурятия Баясхалан Эрдынеевич Лыксоков получил блестящее образование в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, в мастерской монументальной живописи народного художника СССР, академика РАХ Ю.К. Королева. Приверженец реалистической, классической манеры живописи Баясхалан Лыксоков много работает на пленэре. За свои творческие годы художник создал многочисленные пейзажи малой родины: Аги, Забайкальского края, в частности, пейзажи харашибирской земли, догойских просторов, кункурских степей, Алханая и других, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Открытие выставки прошло в кругу близких, родных и друзей. Художника пришли поздравить коллеги по цеху, а также супруга с детьми и многочисленные родственники. Из Агинского Бурятского округа – родины художника – приехала большая делегация, которую возглавил глава Могойтуйского района Булат Нимбуев. Поддержать односельчанина приехали и представители СПК «Киров» Могойтуйского района.



- Выставка получилась тёплой и родной. кажется, будто на родине побывали. Жэгтэй гое даа! Гэртээ ошоод ерэhэн шэнги! - поделилась тётя художника Димид Найдановна.



Открытие выставки украсило выступление ансамбля морин-хуристов колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Ещё одним украшением вечера стал музыкальный подарок от солиста Бурятского театра оперы и балета, народного артиста Намхайн Мунхзула.



Выставка работает в художественном музее до 27 ноября.



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