Минкульт Бурятии ищет таланты в области балета по всей республике

Мальчиков и девочек просматривают в районах



Министерство культуры Бурятии проводит проект «Путь к успеху» по выявлению и поддержке одарённых детей в области балетного искусства. Целевое задание по нему выполняет Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева (БРХК).

В последние месяцы он ведёт дополнительный набор среди школьников в возрасте 10-11 лет. Педагоги и сотрудники колледжа искали одарённых детей, обладающих хорошими физическими и музыкальными данными, в Кабанске, Курумкане, Селенгинске, Сосново-Озёрском.

В колледж уже отобраны первые учащиеся по специальности «Искусство балета», квалификация «Артист балета, преподаватель». Срок учёбы по этой профессии - 7 лет 10 месяцев. Обучение очное на бюджетной основе. Научить одного ребёнка балету обходится государству почти в 700 тысяч рублей ежегодно.

Предварительные просмотры ведут и для детей 8-9 лет.

- Найти подходящих по физическим параметрам и, главное, стремящихся обучиться балетному искусству детей - дело непростое, нужна системная работа, - признается Владимир Кожевников, директор БРКХ. - Более того это должна быть не одноразовая акция, а работа должна вестись комплексно.

По его словам, дирекция колледжа обязана обеспечивать ротацию учащихся, так как они выбывают по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и результатам учебы.

Колледж открыт для сотрудничества с комитетами по культуре, домами культуры, детскими школами искусств и хореографическими коллективами Улан-Удэ и районов Бурятия, чтобы находить, учить и поддерживать талантливых, одарённых детей.

Возобновить отлаженную ещё во времена СССР системную практику поиска талантов в области балета решила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Недавно она сама участвовала в мастер-классе по этому виду искусства.