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Бурятия перевыполнила план по переселению из аварийного жилья

Бурятия перевыполнила план по переселению из аварийного жилья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике переселили 3 745 человек

Бурятия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья. За четыре года в республике необходимо было расселить около трёх тысяч жителей, чьё жильё было признано аварийным до 2017 года. На сегодняшний день переселение в Бурятии идёт активными темпами, и почти четыре тысячи человек уже покинули свои старые дома, сообщили в пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры.

В 2019 году в России по нацпроекту «Жильё и городская среда» стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилья. Федеральным проектом установлен целевой показатель для каждого региона. В Бурятии с 2019 по 2022 года необходимо было переселить 2840 человек из 50 тысяч аварийных квадратных метров. За это время возможность переехать в новое безопасное жильё получили 3745 человек из 58 тысяч квадратных метров непригодного жилья.

- Несмотря на непростую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать реализацию проекта. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов. Поэтому в этом году республика приступила к ускоренной реализации переселения из аварийного жилья. До конца 2023 года нам необходимо расселить 7129 человек из более 99 тысяч квадратных метров, – отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Программа по переселению граждан, чьё жилье было признано аварийным до 2017 года, продлится до конца 2023 года. С 2024 года регион имеет право приступить к программе по переселению из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, при условии принятия такого решения правительством России.

аварийное жилье

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