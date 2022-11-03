Ещё 28 человек в Бурятии заболели коронавирусом

На дому лечатся более 200 человек



За минувшие сутки в Бурятии выявили ещё 28 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии составило 152 178.



За последние 24 часа число госпитализаций составило 10. Сегодня в больницах лечатся 46 пациентов. В реанимации находятся шесть больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 217 человек.



За всё время пандемии вылечились от инфекции 148 825 человек, в том числе 35 за прошедшие сутки.



Умерли от ковида 3090 жителей Бурятии. Накануне скончался один пожилой больной.

