В соревнованиях приняли участие юные боксёры республики и Забайкалья
29 октября в селе Корсаково Кабанского района Бурятии состоялся XI турнир по боксу среди юношей и девушек, посвящённый памяти уроженца села, профессора Андрея Балдуева. Ставший традиционным турнир собрал на ринге 72 юных боксёров из Кабанского, Хоринского, Кижингинского, Тарбагатайского, Прибайкальского районов республики, города Улан-Удэ и Забайкальского края.
Победителями турнира стали воспитанники:
- тренера Данила Разуваева (Селенгинск): Максим К., Альберт И., Мэргэн Д.;
- тренера Константина Хребтовского (Корсаково): Алдар Ц., Володя К., Кирилл К., Стас И.;
- тренера Артура Маргаряна (Каменск): Евгений В., Иван С., Дарья К.;
- тренера Евгения Каткова (Кабанск): Артём Н., Александр Н., Роман К., Кирилл П.
Данил Разуваев, тренер Селенгинской спортивной школы, был признан лучшим тренером турнира.
Победителям турнира были вручены грамоты, медали, памятные и специальные призы, сообщает пресс-служба комитета массовой физической культуры и спорта администрации Кабанского района.
В Бурятии прошёл юношеский турнир по боксу
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