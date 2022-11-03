В Бурятии прошёл юношеский турнир по боксу

Общество, Фото: комитет физкультуры и спорта администрации Кабанского района

В соревнованиях приняли участие юные боксёры республики и Забайкалья



29 октября в селе Корсаково Кабанского района Бурятии состоялся XI турнир по боксу среди юношей и девушек, посвящённый памяти уроженца села, профессора Андрея Балдуева. Ставший традиционным турнир собрал на ринге 72 юных боксёров из Кабанского, Хоринского, Кижингинского, Тарбагатайского, Прибайкальского районов республики, города Улан-Удэ и Забайкальского края.



Победителями турнира стали воспитанники:

- тренера Данила Разуваева (Селенгинск): Максим К., Альберт И., Мэргэн Д.;

- тренера Константина Хребтовского (Корсаково): Алдар Ц., Володя К., Кирилл К., Стас И.;

- тренера Артура Маргаряна (Каменск): Евгений В., Иван С., Дарья К.;

- тренера Евгения Каткова (Кабанск): Артём Н., Александр Н., Роман К., Кирилл П.



Данил Разуваев, тренер Селенгинской спортивной школы, был признан лучшим тренером турнира.



Победителям турнира были вручены грамоты, медали, памятные и специальные призы, сообщает пресс-служба комитета массовой физической культуры и спорта администрации Кабанского района.

