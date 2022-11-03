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В школах Улан-Удэ увековечивают память погибших в спецоперации

В школах Улан-Удэ увековечивают память погибших в спецоперации
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городских школах установили уголки памяти

Участникам спецоперации, которые погибли при исполнении воинского долга, в школах Улан-Удэ установили уголки памяти.

Так, в школе №25 учился ефрейтор Владислав Кокорин. Он погиб 25 февраля.


В школе №38 в уголке памяти сейчас висит фотография бывшего ученика старшего сержанта Александра Михалева, скоро рядом появится ещё одна - Максима Иванова. Они оба окончили эту школу и погибли в ходе спецоперации.



Школе № 18, которая на протяжении пяти лет работает с управлением Росгвардии по кадетскому движению, присвоили имя Героя Российской Федерации Максима Концова.

- Все ученики нашей школы гордятся и чтят память Героя Российской Федерации Максима Андреевича Концова, - сказал ученик кадетского класса Илья.



школы военнослужащие

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