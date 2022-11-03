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Фильм о мастерах Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля

Фильм о мастерах Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 
Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре

В Москве завершился конкурсный этап XII всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». В Год культурного наследия в смотре приняли участие 120 фильмов, посвящённых истории, культуре и традициям народов России.

Документальная картина «Уран дархан. Мастера Бурятии» (0+) республиканского центра народного творчества (режиссёр и оператор фильма Сэсэг Сандакова) вошла в число лучших фильмов фестиваля 2022 года. Фильм стал лауреатом второй степени в номинации «Документальный фильм».

Кинолента снята в рамках проведения выставки-конкурса народных художественных промыслов Бурятии «Уран дархан». Картина рассказывает о народных художественных промыслах и декоративно-прикладном искусстве республики в историях четырёх творцов, которые работают в разных жанрах. Талантливые художники на мгновение открывают свой мир, показывая уникальный процесс от идеи до создания произведения.

Награждение победителей и показ конкурсных работ состоится в Москве с 16 по 19 ноября. 
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