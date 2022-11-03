Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре
В Москве завершился конкурсный этап XII всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». В Год культурного наследия в смотре приняли участие 120 фильмов, посвящённых истории, культуре и традициям народов России.
Документальная картина «Уран дархан. Мастера Бурятии» (0+) республиканского центра народного творчества (режиссёр и оператор фильма Сэсэг Сандакова) вошла в число лучших фильмов фестиваля 2022 года. Фильм стал лауреатом второй степени в номинации «Документальный фильм».
Кинолента снята в рамках проведения выставки-конкурса народных художественных промыслов Бурятии «Уран дархан». Картина рассказывает о народных художественных промыслах и декоративно-прикладном искусстве республики в историях четырёх творцов, которые работают в разных жанрах. Талантливые художники на мгновение открывают свой мир, показывая уникальный процесс от идеи до создания произведения.
Награждение победителей и показ конкурсных работ состоится в Москве с 16 по 19 ноября.
Фильм о мастерах Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонтно-реставрационные работы начнутся в середине следующего года
Ребята проведут на корабле несколько суток
В соревнованиях приняли участие юные боксёры республики и Забайкалья
Гражданам рекомендуют не разжигать костры и не ездить на личном автотранспорте
Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре
Уголки памяти открываются в школах Мухоршибирского района
Сегодня состоится гала-концерт международного конкурса
Сумма будет поделена на три части
Переезд будет установлен на проспекте Строителей в районе БСМП
Для этого был проведён специальный конкурс
Мальчиков и девочек просматривают в районах
Певец благодарен за столь высокую оценку
По словам верующих, в эти дни все благие дела увеличиваются в сотни миллионов раз
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья
На дороги города выйдут ещё 17 больших автобусов