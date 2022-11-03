Фильм о мастерах Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля

Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре



В Москве завершился конкурсный этап XII всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». В Год культурного наследия в смотре приняли участие 120 фильмов, посвящённых истории, культуре и традициям народов России.



Документальная картина «Уран дархан. Мастера Бурятии» (0+) республиканского центра народного творчества (режиссёр и оператор фильма Сэсэг Сандакова) вошла в число лучших фильмов фестиваля 2022 года. Фильм стал лауреатом второй степени в номинации «Документальный фильм».



Кинолента снята в рамках проведения выставки-конкурса народных художественных промыслов Бурятии «Уран дархан». Картина рассказывает о народных художественных промыслах и декоративно-прикладном искусстве республики в историях четырёх творцов, которые работают в разных жанрах. Талантливые художники на мгновение открывают свой мир, показывая уникальный процесс от идеи до создания произведения.



Награждение победителей и показ конкурсных работ состоится в Москве с 16 по 19 ноября.

