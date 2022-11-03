На севере Бурятии построят школьный стадион

Экспертиза одобрила строительство открытого спортивного сооружения в Аргадинской средней школе



В Бурятии выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство открытого спортивного сооружения на территории Аргадинской средней общеобразовательной школы имени А.Б. Будаина в Курумканском районе.



Площадка, предназначенная для строительства стадиона, находится в непосредственной близости от школы и сейчас используется для спортивных игр. После строительства спортивного объекта там можно будет проводить тренировки и соревнования по футболу, баскетболу, заниматься лёгкой атлетикой.



По проекту спортивное сооружение представляет собой овальную зону трека, состоящую из трёх индивидуальных дорожек, предназначенных для занятий бегом и спортивной ходьбой. В конце дорожки будет устроена яма для прыжков. Пространство внутри беговых дорожек будет использовано как футбольное поле летом, а зимой площадка может заливаться и использоваться для игры в хоккей. Также проектом предусмотрена площадка для волейбола.



Все площадки будут иметь технологичное покрытие (резиновое – на беговых дорожках и волейбольной площадке, искусственный газон – на футбольном поле), а также соответствующую разметку и оборудование для проведения тренировок и соревнований.



Общая площадь застройки равна 3129,6 кв. м. Строительство предполагается за счёт средств местного бюджета. Сметная стоимость объекта – 21,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

