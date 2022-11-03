В Забайкалье Успенскому храму вернут первоначальный облик

Общество, Фото: пресс-служба фонда развития Забайкальского края

Ремонтно-реставрационные работы начнутся в середине следующего года



В Забайкалье собираются восстановить Успенский храм в селе Калинино Нерчинском районе в том виде, в котором он был до революции. О заседании рабочей группы в Москве по проведению противоаварийных работ в храме Успения с участием президента Союза реставраторов России Вячеслава Фатина в своём телеграм-канале сообщила глава фонда развития и ресурсного центра развития НКО Забайкальского края Наталья Макарова.



Руководитель фонда отметила, что в то время пока в Калинино возводятся строительные леса, архитекторы и реставраторы в Москве занимаются научно-проектной документацией.

- Подготовлены эскизные варианты для реставрации церкви, разработан раздел с историко-архивными и библиографическими исследованиями. Умелый и профессиональный подход команды нацелен на серьёзную работу по возращению икон, сохранению исторической памяти. Все предметы старины будут изучены, и наш прекрасный Успенский храм все увидят в том облике, который создали в XVIII веке наши предки, - заявила Наталья Макарова.



Глава фонда напомнила, что на научно-проектную документацию были выделены средства в размере 20 миллионов рублей. Ориентировочно подготовка документов завершится к февралю следующего года. По плану, в середине 2023-го начнутся ремонтно-реставрационные работы.



Союз реставраторов России под руководством архитектора Вячеслава Фатина провёл геологические, геодезические и археологические изыскания. Сделаны обмеры лазерным сканированием, обследованы фундаменты, проведена съёмка фасадов и интерьеров специальным методом. Разрешение на проведение работ получено от Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края.



- Храм Успения Пресвятой Богородицы – самый древний храм на территории Забайкальского края, расположенный в селе Калинино в восьми километрах от Нерчинска. Памятник архитектуры является культовым сооружением начала XVIII века, построен в традиционном древнерусском стиле, - сообщили в пресс-службе фонда развития Забайкальского края.

