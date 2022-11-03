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В День народного единства в Бурятии будет ветрено

В День народного единства в Бурятии будет ветрено
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные

Жителей Бурятии ждут длительные выходные - целых три. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. В выходные дни погода не особо порадует теплом, но и суровых морозов тоже не ожидается.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 4 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -16,-21, по Прибайкалью -2,-7, днём +1,+6, местами -3,-8.

В субботу, 5 ноября, переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью -1,-6, днём +2,+7, местами -1,-6.

В воскресенье, 6 ноября, также прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, по Прибайкалью -1,-6, днём +2,+7, местами -2,-7.
прогноз погоды День народного единства

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