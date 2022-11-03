В библиотеке Улан-Удэ проходит проект «ArtColisium»

Каждые два месяца посетителям представляют новую выставку молодых художников и фотографов города



В течение этого года в Улан-Удэ проходит проект «ArtColisium». Раз в два месяца городская библиотека №13 выставляет диджитал коллаборацию молодых художников и фотографов города.



Недавно в библиотеке открылась выставка фотографа Алдара Цыдыпова и цифровой художницы Алины Лыгденовой. Новая коллаборация представит город с новой стороны, расскажет о digital поколении и покажет городские пейзажи через объектив Алдара и стилус Алины.



- В диджитал мне больше всего нравится то, что в нём можно совмещать разные техники: традиционную живопись, типографику, 3D, видео, фотографию и т.п. У цифрового рисунка практически нет границ возможного. Больше всего мне понравилась фотография с угрожающим знаком «Купание запрещено!» и рекой, будто тающей в себе опасность. «Наверно, там обитают водяные духи», - это была моя первая мысль при взгляде на неё. Так я решила посвятить всю серию рисунков духам, которые, возможно, наблюдают нас со стороны. Рисуя их образ, я почти ни на чём не основывалась, сходу импровизировала. Начиная новый рисунок, я не знала, каким он получится в конце. Я просто открывала фотографию, и рука сама по себе начинала рисовать, - рассказала о своих работах Алина Лыгденова.



Вход на выставку свободный, приходить можно в любое время, по графику работы библиотеки.



Ранее в рамках проекта демонстрировались работы иллюстратора Дашимы Покровской, художницы Юмжаны Сюй, художницы-иллюстратора Ирины Байнзуровой и других деятелей искусств республики. Кроме этого, в конце года запланирована выставка всех участников проекта. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

