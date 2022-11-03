Мэрия Улан-Удэ: Отлов и стерилизация бездомных собак дадут эффект в 2023 году

Они перестанут плодиться



Отлов и стерилизация бездомных собак в Улан-Удэ дадут эффект в 2023 году. Так считает заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев:

- В следующем году мы надеемся, что наши мероприятия дадут свой эффект. Те маленькие собаки, которых мы отпустили, плодиться уже не будут и займут природную нишу. Надеемся, что мы придем к примеру других городов. Таких, как Нижний Новгород. У них задание на отлов составляют четыре тысячи собак, а ловят всего тысячу.

На начало ноября в приютах подрядчиков по отлову собак содержится более двух тысяч бездомных животных. 1850 собак живут в приюте ООО «Ананда» в микрорайоне Медведчиково. Они находятся на пожизненном содержании, поскольку их высота в холке более 25 см. Такое распоряжение дал в начале 2022 года после гибели первоклассницы в Домне (Забайкальский край) глава Бурятии Алексей Цыденов.

Остальные животные находятся на карантине. Гашев проверил, в каких условиях они содержатся.

– В прошлом году мы внедрили практику межведомственных рейдов, в которых участвуют полицейские, ветеринары, представители города, службы отлова, отметил он. - Мы локально отрабатываем проблемные участки. С начала года проведено 54 плановых и внеплановых рейда. 873 протоколов составлено за нарушение правил выгула, отсутствие регистрации и допущение нападения домашнего животного, что в два раза больше, чем в прошлом году. Сумма наложенных штрафов составляет почти два миллиона рублей, - отметил он.

Службам отлова помогают волонтёры и студенты Бурятского аграрного колледжа. Они утверждают, что к концу лета и началу осени в Улан-Удэ появляется много дачных собак. Часто животных выбрасывают, когда у них появляются малейшие признаки болезни.



- Больших собак стало меньше, но каждый день горожане выбрасывают коробками щенков возле магазинов, приютов, - отметил генеральный директор «Ананды» Вячеслав Самбуев. - Здесь у себя мы хотим отсыпать и огородить участок, чтобы практику у нас проходили и кинологи. Ведь обученных собак легче пристроить.

В этом году новых хозяев обрели более 1300 отловленных животных, сообщает комитет городского хозяйства. Его сотрудники на регулярной основе проводят выставки-раздачи бездомных животных, размещает социальную рекламу с контактными данными приютов. Совместно с Управлением ветеринарии Бурятии разрабатывают мероприятия по бесплатной или льготной стерилизации домашних животных, доступности ветеринарных услуг.

В 2023 году на отлов собак в Улан-Удэ выделят 33 млн рублей.