В районе Бурятии поздравили долгожительницу с юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Жительница Кяхтинского района отметила своё 90-летие



2 ноября в Кяхтинском районе Бурятии свой юбилейный 90-й день рождения отпраздновала Зоя Николаевна Большакова.



Зоя Николаевна родилась в деревне Гора Сипягина Борисоглебского района Ярославской области. Кроме неё, в семье росли ещё 2 брата и 2 сестры. С началом войны отец ушёл на фронт, и работать приходилось очень много. Зоя рано научилась жать рожь серпом. Косили литовкой сено, заготавливали ветошь (ветки осины) для колхозных овец и коз, выполняли ежедневные задания. Вечерами соседи собирались в их доме, пряли и вязали носки на фронт. Именинница им читала, рассказывала прочитанные истории.



После войны, в 1948-1952 годах, Зоя Николаевна отучилась в педагогическом техникуме в Ростове Великом. По распределению попала в Бурятию работать в детском доме в Царамах. Через год после начала работы детдом расформировали, и она переехала в Кяхту. Здесь она начала работать заведующей детским садом на улице Свердлова, затем на улице Ленина. 19 лет отработала воспитателем. После ухода с детского сада начала трудиться в кинотеатр «Темп», проработав там 9,5 лет.



После выхода на пенсию занималась домом, огородом. Но сидеть дома было не в её характере. С 1 января 1989 года начала работать в социальной службе. Зоя Николаевна стала родоначальницей отделений социальной помощи на дому в районе. Проработала в отделении порядка 10 лет.



Юбиляр награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

