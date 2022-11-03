Жительница Кяхтинского района отметила своё 90-летие
2 ноября в Кяхтинском районе Бурятии свой юбилейный 90-й день рождения отпраздновала Зоя Николаевна Большакова.
Зоя Николаевна родилась в деревне Гора Сипягина Борисоглебского района Ярославской области. Кроме неё, в семье росли ещё 2 брата и 2 сестры. С началом войны отец ушёл на фронт, и работать приходилось очень много. Зоя рано научилась жать рожь серпом. Косили литовкой сено, заготавливали ветошь (ветки осины) для колхозных овец и коз, выполняли ежедневные задания. Вечерами соседи собирались в их доме, пряли и вязали носки на фронт. Именинница им читала, рассказывала прочитанные истории.
После войны, в 1948-1952 годах, Зоя Николаевна отучилась в педагогическом техникуме в Ростове Великом. По распределению попала в Бурятию работать в детском доме в Царамах. Через год после начала работы детдом расформировали, и она переехала в Кяхту. Здесь она начала работать заведующей детским садом на улице Свердлова, затем на улице Ленина. 19 лет отработала воспитателем. После ухода с детского сада начала трудиться в кинотеатр «Темп», проработав там 9,5 лет.
После выхода на пенсию занималась домом, огородом. Но сидеть дома было не в её характере. С 1 января 1989 года начала работать в социальной службе. Зоя Николаевна стала родоначальницей отделений социальной помощи на дому в районе. Проработала в отделении порядка 10 лет.
Юбиляр награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
В районе Бурятии поздравили долгожительницу с юбилеем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспертиза одобрила строительство открытого спортивного сооружения в Аргадинской средней школе
Каждые два месяца посетителям представляют новую выставку молодых художников и фотографов города
Изменения внесли в правила назначения выплат на детей, беременным женщинам и при заключении соцконтракта
На подготовленной территории планируется создать экотехнопарк
Жительница Кяхтинского района отметила своё 90-летие
Ремонтно-реставрационные работы начнутся в середине следующего года
Ребята проведут на корабле несколько суток
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья
В соревнованиях приняли участие юные боксёры республики и Забайкалья
Гражданам рекомендуют не разжигать костры и не ездить на личном автотранспорте
Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре
Уголки памяти открываются в школах Мухоршибирского района
Сегодня состоится гала-концерт международного конкурса
Сумма будет поделена на три части
Переезд будет установлен на проспекте Строителей в районе БСМП