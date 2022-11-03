В Бурятии определят финалистов конкурса молодых сонграйтеров

Завершился приём заявок на второй сезон проекта «Откровенно. Про песни»



С 6 по 8 декабря в Улан-Удэ пройдёт конкурс для молодых сонграйтеров «Откровенно. Про песни». На участие в проекте претендуют 80 музыкантов со всех уголков страны: заявки подали представители Иркутска, Читы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и других населённых пунктов.



Все заявки будут переданы в экспертный совет, в котором участвуют: Евгений Климов (Санкт-Петербург) — известный продюсер и сонграйтер, Константин Ласточкин (Санкт-Петербург) — музыкальный менеджер и букинг-агент, Екатерина Павлова — основатель агентства «Soldoutmafia», Лена Калашникова — автор телеграм-канала о современной бурятской музыке, Владимир Суранов — руководитель центра «Сила музыки», композитор Денис Хоров (Москва), продюсер Екатерина Кисеева (Екатеринбург), арт-директор Бурятской филармонии Наталия Уланова. Эксперты выберут 10-15 финалистов, которые и поборются за главный приз.



Пять финалистов конкурса получат запись лайв-видео, а победитель — профессиональную запись, аранжировку и помощь в продвижении трека. Евгений Климов — продюсер и сонграйтер популярных анонимных артистов Парнишки и Сестрёнки из Санкт-Петербурга выступит не только членом жюри, но саунд-продюсером победителя конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



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