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Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борт школьников из Бурятии

Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борт школьников из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минобороны РФ
Ребята проведут на корабле несколько суток

Во Владивостоке на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась встреча воспитанников оборонно-спортивного класса на базе средней школы посёлка Селенгинск Республики Бурятия с экипажем корабля.

Юные гости проведут на корабле несколько суток, в ходе которых они изучат корабельный военно-морской быт, а также познакомятся с традициями и обычаями российского флота. Вместе с экипажем ребята соблюдают внутренний распорядок дня, начиная с подъёма и заканчивая вечерней поверкой на корабле.

Командование и экипаж подготовили для ребят экскурсионную программу по корвету и достопримечательностям города, расположенным рядом с местом стоянки корабля. Военнослужащие корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» рассказали юным патриотам об устройстве и вооружении своего боевого корабля, провели их на ходовой пост и к корабельным орудиям, а также научили разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

На Корабельной набережной воспитанники оборонно-спортивного класса под руководством заместителя командира корвета по военно-политической работе капитан-лейтенанта Дмитрия Шеметова посетили филиал военно-исторического музея ТОФ гвардейскую краснознаменную подводную лодку «С-56». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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