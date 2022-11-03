Ребята проведут на корабле несколько суток
Во Владивостоке на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась встреча воспитанников оборонно-спортивного класса на базе средней школы посёлка Селенгинск Республики Бурятия с экипажем корабля.
Юные гости проведут на корабле несколько суток, в ходе которых они изучат корабельный военно-морской быт, а также познакомятся с традициями и обычаями российского флота. Вместе с экипажем ребята соблюдают внутренний распорядок дня, начиная с подъёма и заканчивая вечерней поверкой на корабле.
Командование и экипаж подготовили для ребят экскурсионную программу по корвету и достопримечательностям города, расположенным рядом с местом стоянки корабля. Военнослужащие корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» рассказали юным патриотам об устройстве и вооружении своего боевого корабля, провели их на ходовой пост и к корабельным орудиям, а также научили разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова.
На Корабельной набережной воспитанники оборонно-спортивного класса под руководством заместителя командира корвета по военно-политической работе капитан-лейтенанта Дмитрия Шеметова посетили филиал военно-исторического музея ТОФ гвардейскую краснознаменную подводную лодку «С-56». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борт школьников из Бурятии
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