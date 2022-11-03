На ликвидацию промплощадки в Иркутской области направят свыше 4 млрд рублей

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На подготовленной территории планируется создать экотехнопарк



Более 4 миллиардов рублей федеральных средств дополнительно направят на работы по ликвидации промплощадки в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал 2 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На заседании кабинета министров он напомнил, что комплекс первоочередных мероприятий на площадке завершён, угроза экологической катастрофы устранена.



- Теперь предстоит продолжить расчистку территории от опасных веществ, которые скапливались на бывшем градообразующем предприятии «Усольехимпром» на площади более 600 га. Для этого направим свыше 4 млрд рублей на демонтаж заводских сооружений и ёмкостей с накопленными отходами, - заявил Михаил Мишустин.



Также премьер-министр отметил, что сейчас важно «вовлечь подготовленную территорию под строительство экотехнопарка». Строительство этого объекта создаст дополнительные рабочие места для жителей Усолья.



По информации федерального экологического оператора на 2 ноября, в рамках комплекса подготовительных работ по ликвидации накопленного экологического вреда демонтировано 186 зданий из 204. Работы идут с опережением графика и будут завершены к концу ноября. Также ведутся подготовительные работы на площадке строительства экотехнопарка «Восток». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

