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На ликвидацию промплощадки в Иркутской области направят свыше 4 млрд рублей

На ликвидацию промплощадки в Иркутской области направят свыше 4 млрд рублей
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На подготовленной территории планируется создать экотехнопарк

Более 4 миллиардов рублей федеральных средств дополнительно направят на работы по ликвидации промплощадки в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал 2 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На заседании кабинета министров он напомнил, что комплекс первоочередных мероприятий на площадке завершён, угроза экологической катастрофы устранена.

- Теперь предстоит продолжить расчистку территории от опасных веществ, которые скапливались на бывшем градообразующем предприятии «Усольехимпром» на площади более 600 га. Для этого направим свыше 4 млрд рублей на демонтаж заводских сооружений и ёмкостей с накопленными отходами, - заявил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что сейчас важно «вовлечь подготовленную территорию под строительство экотехнопарка». Строительство этого объекта создаст дополнительные рабочие места для жителей Усолья.

По информации федерального экологического оператора на 2 ноября, в рамках комплекса подготовительных работ по ликвидации накопленного экологического вреда демонтировано 186 зданий из 204. Работы идут с опережением графика и будут завершены к концу ноября. Также ведутся подготовительные работы на площадке строительства экотехнопарка «Восток». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область экология ликвидация Усолье-Сибирское

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