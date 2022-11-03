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В Бурятии выберут «Юных Будамшуу»

В Бурятии выберут «Юных Будамшуу»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня состоится гала-концерт международного конкурса

3 ноября в Улан-Удэ пройдёт гала-концерт XVIII международного конкурса «Юный Будамшу». Мероприятие состоится на сцене Бурятского театра драмы в 18:00.

Конкурс проводится среди мальчиков и юношей школьного возраста от 7 до 17 лет по трём номинациям: прозаический монолог, стихотворение и вокальное мастерство. Выступления участников оценивает жюри, в состав которого входят театральные деятели Бурятии и России, преподаватели вузов и т.д. Возглавляет жюри народный артист Российской Федерации Михаил Елбонов. Экспертами оцениваются исполнительское мастерство, артистизм, культура речи, музыкальность, умение владеть аудиторией, сценическим пространством, пластичность и художественно-эстетический уровень программы.

За абсолютную победу жюри присуждает участнику гран-при конкурса. Также среди участников определяются лауреаты трёх степеней.

В заключительном концерте в Бурдраме примут участие друзья, земляки и коллеги Михаила Елбонова: заслуженный артист России Олег Бабуев, солисты БГАТОиБ народный артист Бурятии Намхайн Мунхзул и Елена Мохосова, народные артисты Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева и Дарима Лубсанова, заслуженный артист республики Чингис Раднаев и солист театра «Байкал» Бутидэй Дондок, а также лауреаты конкурса разных лет.

По сведениям министерства культуры Бурятии, за 18 лет проведения в конкурсе приняли участие почти 8 тысяч детей и подростков. Среди победителей престижного конкурса в своё время были и артисты Бурятского театра драмы: Булат Буралов, Болот Самбилов, Бато Шойнжонов и Ангарак Чагдуров. Артистическую судьбу также выбрали после успеха на конкурсе артист театра песни и танца «Байкал» Тумэн Раднаев, солисты военного ансамбля Баясхалан Базаржапов и Никита Спицин. Около 20 человек в последующем закончили ВСГАКИ, колледж искусств имени Чайковского и другие учебные учреждения.

Как сообщает пресс-служба «Буряад театра», первый конкурс «Юный Будамшуу» был проведён в 2005 году к 60-летнему юбилею Михаила Елбонова.

- Конкурсанты должны были рассказывать отрывки, стихи и песни, исполненные Михаилом Гомбоевичем, - вспоминает Галина Будаева, руководитель оргкомитета конкурса.

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Бурятия конкурс Будамшу бурятский язык дети театр

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