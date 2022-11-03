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В Бурятии откроется выставка о колыбели буддизма России

В Бурятии откроется выставка о колыбели буддизма России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт в Кяхтинском краеведческом музее

16 ноября в Кяхтинском краеведческом музее откроется выставка «Кяхта - колыбель буддизма России». Посетители познакомятся с предметами буддизма, которые поступили из дацанов Южной Бурятии в разгар антирелигиозной борьбы в 20-30-е годы ХХ века.

- В буддийской коллекции музея находятся религиозные танки (иконы на ткани), статуэтки божеств, маски мистерии «Цам», священные сутры, труды известных исследователей буддизма. Многие артефакты отличаются высоким мастерством исполнения и представляют не только интерес для истории, но имеют высокую художественную и культурную ценность, - рассказывают специалисты музея.

Кяхтинский краеведческий музей - один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, основан в 1890 г. Является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты. Фонд музея насчитывают более 120000 единиц хранения.


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выставка буддизм

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