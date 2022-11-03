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В Бурятии срочники и их семьи могут обратиться на горячую линию

В Бурятии срочники и их семьи могут обратиться на горячую линию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горячая линия работает круглосуточно

С 1 ноября начала работу горячая линия 122 для вопросов об осеннем призыве. Также жители Бурятии смогут узнать подробную информацию о ходе и особенностях проведения осеннего призыва на ресурсах Объясняем.рф.

– Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», – заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.  

По единому федеральному номеру 122 принимаются обращения граждан по вопросам частичной мобилизации, о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей ‒ круглосуточно, без перерыва и выходных дней.

– В настоящее время звонки по осеннему призыву на телефон колл-центра 122 поступают единичные. Сейчас 19 операторов продолжают принимать сообщения в большей части от членов семей мобилизованных, в том числе по решению жизненных вопросов. Мы фиксируем снижение объёма поступающих вопросов, в день в среднем поступает от 250 до 350 вопросов, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в рамках осеннего призыва планируется призвать более 1000 человек. Военкомат республики заверил, что срочники не отправятся в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции.

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