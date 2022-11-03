Изменения внесли в правила назначения выплат на детей, беременным женщинам и при заключении соцконтракта
При назначении детских выплат не будут учитываться прошлые доходы мобилизованных граждан и их денежное довольствие. Соответствующее постановление подписано председателем правительства. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Кроме того, отсутствие доходов у мобилизованных граждан в прежние периоды не будет основанием для отказа в назначении социальной помощи. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.
Такие изменения вносятся в правила назначения выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также при назначении выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, и при заключении социального контракта.
- Денежное довольствие военнослужащих по призыву по частичной мобилизации в дальнейшем также не будет учитываться при назначении этих мер поддержки. Аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Таким образом прошлые заработки родителя: зарплата, гонорары, предпринимательский доход – не будут учитываться при расчёте нуждаемости. При этом если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь – отсутствие доходов у мобилизованного гражданина не будет основанием для применения правила нулевого дохода. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда России.
Доходы мобилизованных не станут учитывать при назначении детских выплат
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