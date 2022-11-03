Пациентка поступила с жалобами на сильные боли внизу живота
В Городском перинатальном центре в Улан-Удэ врачи успешно справились со сложнейшей ситуацией, рассказали в минздраве Бурятии.
В перинатальный центр поступила 24-летняя пациентка на 38 неделе беременности с жалобами на сильные боли внизу живота.
У пациентки уже был рубец на матке – последствие предыдущих родов. Врачи приняли решение о срочном родоразрешении путём кесарева сечения. Во время операции выяснилось, что произошёл полный разрыв матки по рубцу, что привело к изгнанию плода в брюшную полость.
- В данном случае хочется отметить, что интервал между операциями составил всего год, в то время как пациенткам с рубцом на матке рекомендовано соблюдение интегравидарного интервала не менее двух лет. За такой короткий период заживление шва и восстановление организма произошло не полностью, что и привело к такому состоянию. Девушке очень повезло – прикрепление плаценты по задней стенке минимизировало угрозы для плода, ну и, конечно, большую роль сыграло время, – рассказала оперировавший врач Ирина Иванова.
Операция прошла успешно - матка сохранена, несмотря на состояние, угрожающее жизни ребёнка и матери. Малыш родился здоровым.
Персонал проявил оперативность - с момента поступления пациентки до операции прошло 30 минут. Девушка родила здорового малыша, и в скором времени они были выписаны домой.
Разрыв матки – oдна из caмых тяжёлых форм акушерского травматизма, вoзникнoвение кoтopой дaже пpи cвoевpеменнoм pacпoзнaвaнии и oкaзaнии медицинcкoй помощи не всегда гapaнтиpyет coхpaнение жизни плoдa и матери.
В Улан-Удэ спасли роженицу с разрывом матки и её малыша
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