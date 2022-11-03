«ЕР» передаст семьям мобилизованных подарки по случаю Дня народного единства

Ко Дню народного единства «Единая Россия» анонсирует акцию «Россия — единая семья!»
В рамках инициативы «ЕР» регионы передали подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый набор воплощает особенности региона: в нем собраны местные продукты, сувениры и письма со словами поддержки.
Так, активисты удмуртского реготделения партии отправили посылки в Омскую область. А единороссы Кубани поздравили многодетные семьи Мариуполя. Посылки привезут в гуманитарный центр «Единой России», который открыт в городе с марта 2022 года и уже предоставил помощь десяткам тысяч мариупольцев. Волонтёры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут добраться до гуманитарного центра.
Иркутская область направила свои подарки в Ленинградскую область. Семьи мобилизованных получат посылки с чаями из байкальских и таёжных трав, вареньем, кедровыми орешками, конфетами, сиропом из молодых шишек, сувенирными кружками с изображением карты Байкала.
Подарки из Перми привезут в семьи мобилизованных в Саратовской области, подарки из Оренбурга — жителям Вологодчины. Орловская область обменяется подарками с Амурской, Калужская — с Курганской. В акции ЕР «Россия — единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе из новых субъектов.
Помимо этого, в День народного единства партийцы собираются продолжать оказывать помощь семьям мобилизованных в решении их бытовых проблем. В частности, ЕР проведёт экскурсии и организует развлечения для детей беженцев. Депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях, сообщает сайт er.ru.
Праздник будет отмечен ставшими традиционными автопробегами, раздачей ленточек-триколоров и флешмобами на тему единства народов России.
Накануне праздника секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с инициативой установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.
Среди предлагаемых мер — единовременная выплата не менее 195 тыс. рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военных, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО, и погибших ветеранов боевых действий, другие меры поддержки.
«ЕР» передаст семьям мобилизованных подарки по случаю Дня народного единства
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