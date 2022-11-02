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Министр культуры Бурятии стала участницей балетного мастер-класса

Министр культуры Бурятии стала участницей балетного мастер-класса
Общество, 
«Рискнула и поучаствовала», - призналась Соёлма Дагаева

Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева рассказала, что «рискнула и поучаствовала в мастер-классе по балету».

- Сегодня международный день балета. В честь праздника решили пригласить блогеров и журналистов на пробное занятие в театр оперы и балета. Ребята окунулись в профессиональную атмосферу, испытали на себе, что такое классический танец, и какой большой физический и моральный труд за этим стоит. На наши старания можно посмотреть на видео, - написала Соёлма Дагаева в своём телеграм-канале.

 
В этом году из республиканского бюджета за закупку пуантов и мягкой обуви для артистов Бурятского театра оперы и балета был выделен миллион рублей. Специальная обувь изнашивается очень быстро - мягкой хватает максимум на 1,5 месяца, а пуантов - на сезон. А ведь от их качества зависит здоровье танцоров.

- Для того, чтобы зрители получили эстетическое наслаждение от балета, уходили со спектакля одухотворёнными, артисты обучаются и трудятся с детства, работают над красотой движения каждый день всю свою жизнь. И я хочу поздравить сегодня всех, кто связан с классическим танцем: балетную труппу театра оперы и балета, всех студентов, педагогов хореографического колледжа, за ваш огромный труд, упорство и красоту, которую вы дарите нам, - поделилась Соёлма Дагаева.


балет минкульт

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