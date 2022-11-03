В Ночь искусств в театре Бестужева в Улан-Удэ прочитают стихи поэтов Донбасса

Поэзия новых регионов России прозвучит и по ТВ

3 ноября в музее Русдрама состоится акция, посвящённая Дню народного единства. Зрителям предложат экскурс в историю театра в годы Великой Отечественной войны. Им расскажут об эвакуированном в Улан-Удэ Харьковском русском драматическом театре и многих других событиях, имеющих связь с настоящим.



Артисты театра прочтут современных поэтов Донбасса, в частности, Елены Заславской и Марка Некрасовского. Каждый день до 7 ноября их произведения также можно будет услышать и в эфире телеканала «Тивиком».

- В этом году день народного единства будет особенным. Ведь впервые его отметят вновь обретенные регионы России: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, - сообщили в телекомпании. - Наш телеканал и актеры русского драматического театра решили объединиться, чтобы поддержать народ своей страны.

Идейным вдохновителем проекта стал новый худрук театра имени Николая Бестужева Вячеслав Дьяченко. Больше десятка актеров, среди которых Анастасия Турушева, Наталья Березина, Виолетта Жукова, Иван Кузнецов, прочтут 12 произведений донбасских поэтов.





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