03 ноября

02 ноября

Популярное

В Ночь искусств в театре Бестужева в Улан-Удэ прочитают стихи поэтов Донбасса

В Ночь искусств в театре Бестужева в Улан-Удэ прочитают стихи поэтов Донбасса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Поэзия новых регионов России прозвучит и по ТВ

3 ноября в музее Русдрама состоится акция, посвящённая Дню народного единства. Зрителям предложат экскурс в историю театра в годы Великой Отечественной войны. Им расскажут об эвакуированном в Улан-Удэ Харьковском русском драматическом театре и многих других событиях, имеющих связь с настоящим.

Артисты театра прочтут современных поэтов Донбасса, в частности, Елены Заславской и Марка Некрасовского. Каждый день до 7 ноября их произведения также можно будет услышать и в эфире телеканала «Тивиком».

- В этом году день народного единства будет особенным. Ведь впервые его отметят вновь обретенные регионы России: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, - сообщили в телекомпании. - Наш телеканал и актеры русского драматического театра решили объединиться, чтобы поддержать народ своей страны.

Идейным вдохновителем проекта стал новый худрук театра имени Николая Бестужева Вячеслав Дьяченко. Больше десятка актеров, среди которых Анастасия Турушева, Наталья Березина, Виолетта Жукова, Иван Кузнецов, прочтут 12 произведений донбасских поэтов.


Возрастное ограничение 12+ 

Русдрам ночь искусств поэзия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии откроется выставка о колыбели буддизма России
В Бурятии откроется выставка о колыбели буддизма России
Общество, 03.11.2022
Мероприятие пройдёт в Кяхтинском краеведческом музее
В Улан-Удэ спасли роженицу с разрывом матки и её малыша
В Улан-Удэ спасли роженицу с разрывом матки и её малыша
Общество, 03.11.2022
Пациентка поступила с жалобами на сильные боли внизу живота
В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди
В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди
Общество, 03.11.2022
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья
В Бурятии родители просят ввести в детсады тьюторов
В Бурятии родители просят ввести в детсады тьюторов
Общество, 03.11.2022
Эти специалисты оказывают помощь детям в образовательном процессе
В Улан-Удэ днём до двух градусов тепла
В Улан-Удэ днём до двух градусов тепла
Общество, 03.11.2022
В республике преимущественно без осадков
В Бурятии стартовал конкурс академического рисунка
В Бурятии стартовал конкурс академического рисунка
Общество, 02.11.2022
К участию приглашаются молодые художники
В Агинском округе состоится конкурс национальных костюмов
В Агинском округе состоится конкурс национальных костюмов
Общество, 02.11.2022
«Золотая нить наших предков» объединит мастеров из регионов России и зарубежья
В Иркутске День народного единства отметят шествием и концертом
В Иркутске День народного единства отметят шествием и концертом
Общество, 02.11.2022
Также в музеях и библиотеках города состоится «Ночь искусств»
Для мастеров Бурятии проведут творческую лабораторию
Для мастеров Бурятии проведут творческую лабораторию
Общество, 02.11.2022
Она пройдёт для участников конкурса по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти
В Улан-Удэ продолжается благоустройство тропы «Победа»
В Улан-Удэ продолжается благоустройство тропы «Победа»
Общество, 02.11.2022
Вдоль тропы установили указатели пройденного расстояния
Районы Бурятии провели концерт для мобилизованных земляков
Районы Бурятии провели концерт для мобилизованных земляков
Общество, 02.11.2022
Солдатам также передали посылки с продуктами и вещами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^