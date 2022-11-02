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В Бурятии врачи удалили камни из единственной почки

В Бурятии врачи удалили камни из единственной почки
Общество,  Фото:предоставлено минздравом РБ
Камни раздробили лазером

26 октября в республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по лазерному лечению мочекаменной болезни. Это распространённое урологическое заболевание, в основе которого лежит образование солевых отложений в виде камней в почках, мочевом пузыре, мочеточниках и уретре, рассказали в минздраве Бурятии.

В рамках мастер-класса врачи под руководством, руководителя Новосибирского урологического центра клиники «РЖД-медицина» Константина Нотова провели три операции на уникальном оборудовании.

- Все три пациента были весьма непростые: две женщины со сложной локализацией камней, один пожилой мужчина с камнями в единственной почке и множеством сопутствующих заболеваний, - сообщил главный внештатный уролог министерства здравоохранения Бурятии Андрей Цыбденов.


На мастер-классе врачи применяли совершенно новую методику, которая начинает своё развитие не только в Бурятии, но и в стране в целом.

- Самый современный метод на сегодня – фиброволоконная нефролитотрипсия. С помощью специального одноразового инструмента мы вошли через мочеиспускательный канал, уретру в почку пациента, а затем изнутри лазером раздробили камни. Одним из основных преимуществ данного способа является отсутствие разреза, ну очень минимальный болевой синдром, и следовательно быстрое восстановление. Также меня поразил высокий уровень докторов вашей клиники: прокаченные навыки, серьезная теоретическая подготовка, опыт и, конечно, большое желание развиваться. Сегодня мы улучшили всё это, - отметил руководитель урологического центра клиники «РЖД-медицина» города Новосибирск Константин Нотов.

Все операции прошли успешно, камни были полностью удалены. На данный момент пациенты выписаны домой, получив новое качество жизни.



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