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В Улан-Удэ проходит фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!»

В Улан-Удэ проходит фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются до 13 ноября

В Улан-Удэ продолжается приём заявок на городской фестиваль художественного творчества «Возьмёмся за руки, друзья!». Конкурс проводится в заочной форме по 13 ноября. Возраст участников неограничен.

Фестиваль проводится в следующих номинациях:
1. «Толерантность в современном мире». Стихотворение на патриотическую тематику.
2. «Мой герой, моя героиня». Произведение о национальном герое.
3. «Льётся песня на просторе...». Исполнение участниками фестиваля любой песни народов, населяющих РФ.
4. «Традиции моего народа». Принимаются фотографии, раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий своё наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).
5. «Я, ты, он, она, вместе мы одна семья». Изобразительное искусство (живопись, графика). Декоративно прикладное творчество (работа может быть выполнена в любой традиционной технологии: природный материал, соломка, керамика, солёное тесто, батик, кандзаси, роспись и резьба по дереву, войлоковаляние, ковроткачество, гобелен и т.д. в традиционном или современном прочтении).
6. «Хоровод дружбы». Исполнение участниками национального танца.

Участники представляют на фестиваль фото и видеозапись, соответствующие требованиям к техническому качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Не принимаются работы с плохой видеосъёмкой; не принимаются записи, выполненные на занятиях, праздниках и концертах. Заявки и видеоматериалы принимаются до 13 ноября на электронную почту: [email protected]

Подведение итогов конкурса состоится с 14 по 16 ноября. Результаты будут опубликованы 18 ноября 2022г на сайте дома творчества Советского района «Форус», сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 0+
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