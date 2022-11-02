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В Усть-Ордынском округе открылся фестиваль «Язык – душа народа»

В Усть-Ордынском округе открылся фестиваль «Язык – душа народа»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурсные мероприятия проводятся в заочном и очном форматах

1 ноября в посёлке Усть-Ордынский открылся ХIII региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа». Это мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня народного единства. В этом году участие в фестивале принимают более 500 представителей из шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутского, Ольхонского, Усть-Кутского и Чунского районов, города Иркутск.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в этом году фестиваль посвящён 85-летнему юбилею региона и Усть-Ордынского Бурятского округа. Конкурсные мероприятия проходят в заочном и очном форматах. В программу входят заочные конкурсы сочинений на тему «К своим истокам прикоснись» и рисунки «Народные сказки многонациональной России». В очном формате на трёх площадках окружного центра проходят конкурсы исполнителей народной песни, фольклорных коллективов, сказителей народного эпоса, народные танцы, конкурс декоративно-прикладного творчества. Запланированы круглые столы для руководителей творческих коллективов и членов жюри, мастер-класс для руководителей и участников конкурса декоративно-прикладного творчества «Радуга родного края». Завершится фестиваль торжественным награждением победителей конкурсных мероприятий и гала-концертом участников в центре досуга «Наран».

На торжественной церемонии открытия заместитель министра образования региона Наталья Краснова предложила расширить количество участников и языковое многообразие в рамках юбилейного ХV фестиваля «Язык – душа народа», который состоится в 2024 году.

– Передаю вам пожелание министра образования Иркутской области Максима Александровича Парфенова провести юбилейный фестиваль в областном центре и собрать не только языковых носителей русского, бурятского, татарского, белорусского, украинского языков, но и многих других. У нас в Приангарье есть поселения, где проживают жители и других национальностей, сохранившие свои родные языки, уникальную культуру и традиции. И мы смогли бы всех объединить на общей площадке фестиваля, – подчеркнула заместитель министра.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль Усть-Ордынский Бурятский округ

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