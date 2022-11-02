В Бурятии раскритиковали работу подрядчика, строящего пансионат в Улан-Удэ

На устранение всех недочётов подрядной организации дано двое суток
В столице Бурятии продолжается строительство пансионата для престарелых граждан. Ещё месяц назад подрядчик должен был закрыть здесь тёплый контур. Однако на сегодняшний день эта работа до сих пор не выполнена.
2 октября строительную площадку будущего социального объекта посетил зампред правительства республики Евгений Луковников. Он раскритиковал работу подрядчика, ведь в здании до сих пор преобладает минусовая температура. Если в ближайшее время тепловой контур не будет закрыт, то отделочные работы придётся выполнять заново.
- На улице уже минус 15, дальше температура будет ещё понижаться и всё, здание вымерзнет и все отделочные работы придётся делать заново. Почему я не вижу на объекте ни одного дополнительного обогревающего прибора? Сегодня это все можно обеспечить. Даю вам два дня для закрытия теплового контура и на подключение отопления, - заявил Евгений Луковников.
Со своей стороны, подрядная организация заверила, что все замечания будут устранены в срок.
- Очень большой объём работы. Некоторые субподрядные организации подвели. Но это все наверстаем и устраним. В течении двух дней устраним все замечания и запустим систему теплоснабжения, - заверил начальник участка ООО «Ремстрой» Георгий Ерохин.
После того как тепловой контур будет закрыт, можно будет запускать систему теплоснабжения, прогреть здание и уже в полную силу вести отделочные работы.
- В этом году планируется завершение основного объёма работ. Здание готово на 70%, а также практически выполнено благоустройство, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.
Отметим, пансионат строится по индивидуальному проекту. Он разрабатывался с привлечением специалистов европейского уровня. Стоимость объекта – 1 млрд 225 тысяч рублей. Общая площадь здания более 21 тысячи кв. м.
Пансионат строится в форме полукруга и будет состоять из 10 блоков. 5 административно-хозяйственных и 5 жилых блоков. Концепция пансионата предусматривает проживание в одно- и двухместных комнатах, в каждой из которых будут душевая и туалетная комнаты, телевизор, холодильник, балкон, расширенные дверные проёмы для удобства тех, кто передвигается с помощью инвалидного кресла. Предусмотрены также широкие холлы, пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки, а блоки буду разбиты на культурно-массовый, приёмно-карантинный, жилой и пищеблоки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Бурятии раскритиковали работу подрядчика, строящего пансионат в Улан-Удэ
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