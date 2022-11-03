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В Улан-Удэ днём до двух градусов тепла

В Улан-Удэ днём до двух градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -19,-24, по северо-востоку до -28, по Прибайкалью -5,-10, днём 0,-5, местами по югу до +4, по северо-востоку -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -12,-14, днём 0,+2.
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