В Прибайкалье разбираются с заброшенными еврейскими надгробьями

Общество, Фото: администрация Прибайкальского района

Найденные плиты могут датироваться началом XVIII века



28 октября в Бурятии члены комиссии по культуре Общественной палаты республики разбирались в ситуации с заброшенными надгробными плитами евреев, датированными 1701 годом, в селе Турунтаево Прибайкальского района. О том, что на улице села валяются бесхозные плиты с древними надписями, рассказал Общественной палате житель Турунтаево Алексей Каганович.



На месте были обнаружены каменные изваяния с надписями на, предположительно, еврейском письме. Перевести тексты пока не представляется возможным. Фото с надписями были направлены местной еврейской автономии, а также в институт филологии в городе Биробиджан (ЕАО).



По словам обратившегося жителя, могилы датируются примерно 1701 годом, однако это не окончательная датировка. Разрушенные плиты были обнаружены на месте захоронения еврейского населения. По одной из версий, останки принадлежат казначеям из западных губерний, которых специально приглашали в Забайкалье местные купцы для ведения счётных дел.



Сотрудник республиканского комитета охраны памятников пояснила, что в случае признания найденных объектов памятниками культурного наследия, будет запущена громоздкая процедура смены статуса муниципальных земель, наложения определённых ограничений на хозяйственную деятельность местных субъектов и прочие процедуры.



Общественной палатой было предложено провести уборку территории, где лежат плиты, собрать мусор. Также в дальнейшем данные захоронения будут идентифицированы и будет оказываться поддержка общественной инициативе по сохранению культурно-исторического объекта. Об этом сообщает официальная страница Прибайкальского района.



