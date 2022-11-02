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В московском метро запустили поезд с вагоном «Бурятия»

В московском метро запустили поезд с вагоном «Бурятия»
Общество, 
Пассажиры московского метрополитена смогут узнать о культуре и традициях республики

Жители и гости столицы России могут подробнее узнать о культуре и традициях Бурятии в московском метрополитене. Вагон «Бурятия» запустили в составе поезда «Дальневосточный экспресс».

Новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Торжественный запуск состава состоялся в рамках Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2022. По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Уже в пятый раз мы отправляем в путешествие по рельсам московского метрополитена «Дальневосточный экспресс». В чём его смысл? Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. Например, дальневосточный гектар может получить любой россиянин. Этой возможностью воспользовалось более 109 тыс. человек, среди которых 1,6 тыс. москвичей, – отметил Юрий Трутнев.



В вагоне Бурятии пассажиры московской подземки смогут познакомиться с достопримечательностями республики, озером Байкал и его уникальными обитателями. Также москвичи узнают о традиционных праздниках республики, кухне и дацанах. Первые посетители уже оценивают оформление вагона.

- Пятый год мы запускаем этот удивительный уникальный поезд. Каждый день в московском метро ездят практически столько же пассажиров, сколько живёт людей на всём Дальнем Востоке. Важно, что миллионы людей увидят самую динамичную территорию нашей страны, где создается будущее. У этого состава два головных вагона, и это неслучайно. Один описывает те уникальные новые условия для жизни, новые проекты как «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный гектар», университеты, возможности для образования, для туризма, которые предоставляет социальная сфера Дальнего Востока. И второй головной вагон – это возможности для инвесторов, новая экономика, которая создаётся год от года. Надеемся, что многие москвичи, гости столицы примут для себя решение посетить, а возможно и связать свою судьбу с Дальним Востоком, – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Первые и последний вагоны поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона, который называется «Дальний Восток – место для жизни», смогут узнать о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар» и другие. Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» – поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России. В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.

Кроме того, в каждом вагоне, отсканировав QR-коды, пассажиры смогут посмотреть ролики о регионах Дальнего Востока.

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода. Планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов пассажиров Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.
метро Москва

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