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В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди

В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди
Общество, 

Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья

Во всем мире в октябре проходит месячник информирования о раке молочной железы «Розовый октябрь». А 15 октября отмечался Всемирный день борьбы с этим заболеванием. Главная цель «розового октября» – рассказать женщинам о раке груди и мерах профилактики.

В Бурятии раком молочной железы ежегодно заболевает около 350 женщин. Показатели заболеваемости раком молочной железы характеризуются не только ростом, но и омоложением - болеют женщины репродуктивного возраста. Однако, несмотря на угрожающие цифры, ранняя диагностика ведет к полному излечению в 90% случаев. Онкологи говорят: рак – это не приговор, а главным условием выздоровления может стать ранняя диагностика и своевременное лечение.

Важную тему профилактики рака груди обсудили с кандидатом медицинских наук, главным внештатным онкологом Минздрава Бурятии Евгением Юмовым.

- Евгений Леонидович, расскажите про статистику заболеваемости у нас в регионе.

- Начну с общих цифр, на учете в онкодиспаснере состоит 19 592 человек, это почти 2,0% от населения республики. За 9 месяцев 2022 года в Бурятия выявлено 2602 новых случаев рака, что на 109 случаев больше, чем за аналогичный период в 2021 году. В тройку лидеров среди ЗНО входит рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки. Что касается статистики по раку груди, то в этом году выявлено 292 новых случаев, из них на ранней стадии 197. К сожалению, есть случаи выявления рака на 4 стадии. Но год еще не закончился и точные цифры мы сможет узнать в следующем году.

- Почему рак груди одно из самых распространенных онкозаболеваний не только в Бурятии, но и в России?

- Да, рак груди во всем мире является самым распространенным ЗНО у женщин. Рак молочной железы — многофакторное заболевание, развитие которого связано с повреждением генома клетки. Эти повреждения происходят под воздействием внешних факторов, а при наличии предсуществующих генетических повреждений - мутаций, риск развития рака молочной железы многократно возрастает.

На сегодняшний день неизвестны все причины возникновения рака молочной железы, однако существуют факторы риска, которые повышают вероятность развития данного заболевания:

1. Злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, стресс;

2. Неправильное питание, избыточный вес, сахарный диабет II типа, гипотиреоз, метаболический синдром;

3. Избыточное пребывание на солнце, механические повреждения груди;4. Ранняя первая менструация (до 12 лет), поздний климакс (после 55 лет), заместительная гормональная терапия в постменопаузальном периоде (риск может повышаться при длительном применении и начале использования спустя несколько лет после последней менструации);

5. Краткосрочное кормление грудью;

6.Наличие доброкачественных изменений в молочной железе (мастопатии);

7. Наличие родственников с раком молочной железы и/или раком яичников;

8. Возраст.

- Какие профилактические меры позволяют обнаружить рак груди на ранней стадии?

- Технологией способной выявить рак молочной железы на ранней стадии является скрининговая маммография. Скрининг - это массовое исследование здоровых лиц без каких либо симптомов заболевания. Маммография проводится 1 раз в 2 года, начиная с 40 лет. Женщинам до 39 лет рекомендуем УЗИ молочных желез.

- Расскажите, как в Бурятии проходит скрининг рака молочной железы?

- Медицинские организации оснащены стационарными и мобильными маммографами. Осуществляется мониторинг за проведением маммографических исследований с целью выявления заболеваний молочной железы, в т.ч. рака груди. В 2021 году маммографический скрининг прошли 67 650 женщин, из них у 159 выявлен рак груди. Если сравнить с 2020 годом, проведено 65099 исследований и выявлено 140 случаев рака груди. Благодаря информационной работе МО мы видим рост желающих пройти скрининг. Но сейчас обхват населения составляет 72,8%, а нужно, чтобы минимум 80% женского населения прошли маммографический скрининг.

- Какие проблемы возникают при проведении скрининга?

- Основной проблемой является то, что некоторые женщины в виду занятости, отдаленности проживания, возможно, страха не проходят маммографию годами. Наши коллеги говорят, что иногда даже когда мобильный комплекс с маммографом прибывает на отдаленную территорию, не все изъявляют желание пройти маммографию.

- Как женщине пройти скрининг? Куда обратиться?

- Маммография входит в первый этап диспансеризации. Для прохождения скрининга необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Диспансеризация – бесплатная. Вам нужно только выделить время для своего здоровья.

- Если есть подозрение на рак, нужно сразу идти в Онкодиспансер?

- Давайте перечислю, какие симптомы могут вызвать подозрение на рак молочной железы: объемное образование в молочных железах, наличие отделяемого из соска, долго не заживающие трещины соска, либо его втяжение, изменение контура молочной железы, изменение кожи в виде симптома «лимонной корки», увеличение подмышечных лимфоузлов.

При выявлении симптомов вам нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врач поликлиники проведет осмотр и направит пациента на дополнительное обследование: УЗИ и/или маммографию. В дальнейшем с результатами этих обследований и направлением пациент обращается в онкологический диспансер на консультацию врача-маммолога.

- Ваши пожелания читателям.

- Постараться обращать внимание на появление вышеперечисленных симптомов и регулярно проходить маммографию после 39 лет. В случае семейной наследственности целесообразно пройти тестирование на наличие BRCA-мутации. В развитии рака большое влияние оказывает образ жизни, питание, употребление алкоголя и табака. Любите себя и уделяйте время для своего здоровья.


Интервью подготовила медицинский маркетолог Наталья Вамбуева

онкология онкологический диспансер рак груди

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