В Москве новорождённого мальчика навали Мирон Байкал

Необычные имена получили десятки младенцев



В столице России с самыми популярными детскими именами в 2022 году остаются Александр (так назвали 1565 мальчиков) и София (Софья, 1790 девочек).

Среди необычных имен ЗАГСы Москвы выделили иностранные имена Роберт (161), Даниэль(109), Марсель (69), Теодор (27), Лео (17). Среди мужских имен встречаются также древнеславянские или древнееврейские имена – Тихон (76), Серафим (47), Никон (10), Прохор (10), даже 6 мальчиков назвали именем Нестор. Также 9 мальчиков в 2022 году назвали именем Марс, также 1 мальчика назвали Маврикий, как островное государство в Южной Африке, 9 мальчиков назвали Милан.

В 2022 году в Москве родился один мальчик, которого назвали Алтай, двух мальчиков назвали именем Енисей, а одного - Мирон Байкал.

Ещё одного мальчика в столице назвали именем Мэлс. Это мужское имя, которое встречалось в СССР и образовано из первых букв фамилий Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Оно появилось в первые десятилетия советской власти, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В августе 2022 года в Чите зарегистрировано рождение мальчика с необычным именем. Читинцы Данил и Ирина назвали своего сына Космосом.

В июне в семье жителей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Очирнимы и Инны родилась девочка. Родители дали дочери библейское имя Вирсавия.

В прошлом году в Иркутской области родившихся детей называли Байкалом и Авророй.

Мода на необычные имена в Бурятии постепенно сошла на нет ещё к началу 2018 года. Папы и мамы перестали давать детям редкие, несуществующие и труднопроизносимые имена. Они стали задумываться о том, насколько ребёнку будет комфортно жить с таким именем, сообщило тогда управление ЗАГС республики.

