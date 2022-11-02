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Жителей Бурятии просят поддержать лучшего участкового

Жителей Бурятии просят поддержать лучшего участкового
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Победитель конкурса МВД России определится интернет-голосованием

1 ноября в МВД России стартовал финальный этап XII всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Бурятию представляет участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Еравнинскому району старший лейтенант полиции Тимур Хабаев.

До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на сайте издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Победитель конкурса определится по результатам онлайн-голосования.

Награждение самого народного участкового состоится в торжественной обстановке в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

37-летний Тимур Хабаев родился в селе Ширинга Еравнинского района. Начал службу в декабре 2013 года в должности полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Улан-Удэ. Через три года перевелся помощником дежурного изолятора временного содержания в Еравнинский район. Спустя пять лет Тимур Геннадьевич назначен на должность участкового уполномоченного полиции.

Тимур Хабаев признается, что мечтал стать полицейским с раннего детства, поскольку всегда хотел помогать людям и служить своей Родине. «Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию», – говорит он.

Тимур Хабаев обслуживает административный участок, на котором проживают около полутора тысяч человек.

Примечательно, что избранница участкового также служит в полиции инспектором по делам несовершеннолетних. Пара поддерживает друг друга во всем. Они воспитывают сына и двух дочерей.

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