Фестиваль в Забайкалье объединит народы Севера, Сибири и Дальнего Востока

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Читу приедут представители 11 регионов



Межрегиональный фестиваль национальных традиций и народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Синилгэн» (0+) пройдёт в столице Забайкалья 12 и 13 ноября в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема. В проекте, приуроченном к Году культурного наследия народов России, примут участие представители разных регионов страны.



- В Читу приедут представители Ленинградской области, республик Саха (Якутия) и Бурятии, Красноярского и Хабаровского, Камчатского краёв, Иркутской, Тюменской, Магаданской, Амурский областей. Забайкалье представят три муниципальных района – Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский и Каларский, - рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкальского края.



В программе – творческие и образовательные события. Выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России начнёт работу 12 ноября в 11:00. В ней примут участие 33 мастера из Забайкалья и других регионов. В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты: изделия из рыбьей кожи, рогов, кости, меха, бисера, бересты, а также национальные эвенкийские костюмы. Кроме того, в рамках работы выставки будут проводиться мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества: бисероплетению, изготовлению лоскутных кукол, эвенкийских оберегов, кузнечному делу, шитью мехового орнамента.



Открытие фестиваля состоится 12 ноября в 16:00 в большом зале краевой филармонии. Запланирована официальная часть, театрализация, выступление всех коллективов-участников с визитными карточками.



Во второй день фестиваля, 13 ноября, продолжит работу выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов. В 10:00 состоится круглый стол по проблемам и перспективам сохранения культуры и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Закрытие фестиваля, церемония награждения участников и гала-концерт начнётся в 16:00 в Забайкальской краевой филармонии. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.



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