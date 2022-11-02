В Бурятии провели конкурс «Музыкальная шкатулка»

Дети исполнили душевные патриотические песни



1 ноября в городском доме офицеров в городе Кяхта состоялся районный конкурс эстрадной песни для детей «Музыкальная шкатулка». В конкурсе приняли участие 45 детей в возрасте от 6 до 17 лет – учащиеся школ, члены творческих коллективов домов культуры и сельских клубов.



Конкурс проходил по двум номинациям. В первой номинации оценивались эстрадный вокал и сольное пение, а во второй – вокально–эстрадные ансамбли, где участники пели дуэтом, по три человеком, и целым ансамблем.



- Участники исполняли песни на патриотическую тематику, экологическую, песни из известных кинофильмов, детские песни российских композиторов. Наш социальный центр «Добрый» представила талантливая воспитанница Алина И. с песней «У моей России». Это было первое выступление Алины на большом конкурсе! - сообщила директор учреждения Туяна Самбуева.



Все участники конкурса были награждены дипломами.



Организатор конкурса - Кяхтинский районный центр культуры и досуга.

