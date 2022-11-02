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Школьники из Бурятии исследуют экоресурсы Байкала

Школьники из Бурятии исследуют экоресурсы Байкала
Общество,  Фото:минобрнауки Бурятии
Они принимают участие в семинаре по экологии в Иркутске

Талантливые дети из Бурятии, интересующие водными ресурсами, принимают участие в семинаре по экопроектам в Иркутске. Они знакомятся с современными технологиями исследований рек, озёр и других водоёмов, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Как отмечают организаторы, дети получат ценные знания о современном состоянии Байкала, методах мониторинга рек и озер, результатах экологических исследований. Смогут потом сами выполнять сложные научно-исследовательские проекты.

Ребятам также представили анализы санитарно-микробиологического исследования Байкала. Им рассказали о научно-образовательной экспедиции «Байкал – природная лаборатория», которая пройдёт летом 2023 года, и о том, как выиграть в Российском молодёжном водном конкурсе. Водный конкурс открывает большие перспективы в науке для школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды

Школьники посетили также с экскурсией известный исследовательский центр озера Байкал -Лимнологический институт СО РАН в Иркутске.
школьники Байкал

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