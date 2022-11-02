Школьники из Бурятии исследуют экоресурсы Байкала

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Они принимают участие в семинаре по экологии в Иркутске



Талантливые дети из Бурятии, интересующие водными ресурсами, принимают участие в семинаре по экопроектам в Иркутске. Они знакомятся с современными технологиями исследований рек, озёр и других водоёмов, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Как отмечают организаторы, дети получат ценные знания о современном состоянии Байкала, методах мониторинга рек и озер, результатах экологических исследований. Смогут потом сами выполнять сложные научно-исследовательские проекты.



Ребятам также представили анализы санитарно-микробиологического исследования Байкала. Им рассказали о научно-образовательной экспедиции «Байкал – природная лаборатория», которая пройдёт летом 2023 года, и о том, как выиграть в Российском молодёжном водном конкурсе. Водный конкурс открывает большие перспективы в науке для школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды



Школьники посетили также с экскурсией известный исследовательский центр озера Байкал -Лимнологический институт СО РАН в Иркутске.

