В Бурятии школьники повышают дорожную грамотность

С 1 ноября школьники участвуют в олимпиаде «Безопасные дороги»



С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру для всех школьников пройдёт всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» (6+). Это онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.



- Проводя эту олимпиаду, мы хотим напомнить себе и своим детям о правилах безопасного поведениях на дорогах. В заданиях олимпиады используются новые локации и ситуации, максимально приближенные к реальным, например: «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде. Это делает участие интересным и полезным, - отмечают организаторы.



Олимпиада проходит уже третий год подряд, благодаря участию в ней повысили уровень своей дорожной грамотности почти 5 млн школьников по всей стране.



Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру.

