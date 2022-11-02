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Бурятская цирковая школа участвует в международном фестивале

Бурятская цирковая школа участвует в международном фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
36 детей поедут в Читу

Воспитанники бурятской цирковой школы едут покорять Забайкальский край, где на днях стартовал юбилейный международный фестиваль детско-юношеского творчества «Гуранёнок - 2022». (6+). Фестиваль в этом году отмечает 20-летний юбилей. В числе гостей – творческий коллектив из Луганской Народной Республики.

- На конкурс в Читу решено было отправить младший и средний состав цирковой школы - 36 наших воспитанников в возрасте от 7 до 12 лет. Наши преподаватели Отгонбаяр Тамир и Энхжаргал Энхцацрал подготовили 5 номеров в жанрах: «групповой каучук», парная акробатика, ручной эквилибр и групповая скакалка. Для многих ребят это их первый конкурс, - рассказала директор цирковой школы Наталья Афанасьева.

В фестивале «Гуранёнок» участвуют талантливые дети и подростки из всех районов Забайкалья, регионов России и из-за рубежа.


цирк фестиваль

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