Бурятская цирковая школа участвует в международном фестивале

36 детей поедут в Читу



Воспитанники бурятской цирковой школы едут покорять Забайкальский край, где на днях стартовал юбилейный международный фестиваль детско-юношеского творчества «Гуранёнок - 2022». (6+). Фестиваль в этом году отмечает 20-летний юбилей. В числе гостей – творческий коллектив из Луганской Народной Республики.



- На конкурс в Читу решено было отправить младший и средний состав цирковой школы - 36 наших воспитанников в возрасте от 7 до 12 лет. Наши преподаватели Отгонбаяр Тамир и Энхжаргал Энхцацрал подготовили 5 номеров в жанрах: «групповой каучук», парная акробатика, ручной эквилибр и групповая скакалка. Для многих ребят это их первый конкурс, - рассказала директор цирковой школы Наталья Афанасьева.



В фестивале «Гуранёнок» участвуют талантливые дети и подростки из всех районов Забайкалья, регионов России и из-за рубежа.





