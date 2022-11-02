Хоккеистам республики не удалось занять призовые места в домашних соревнованиях
С 28 по 30 октября в Улан-Удэ проходил турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». За победу боролись юные спортсмены 2011-2012 годов рождения. В турнире приняли участие 8 команд из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии, сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».
По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:
Первое место – ХК «Медвежата» (Монголия),
Второе место – ХК «Юность» (Иркутск),
Третье место – ХК «Чита-1» (Чита).
Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.
Турнир по хоккею в Бурятии выиграли монголы
Общество, Фото:
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