02 ноября

01 ноября

Популярное

Турнир по хоккею в Бурятии выиграли монголы

Турнир по хоккею в Бурятии выиграли монголы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Хоккеистам республики не удалось занять призовые места в домашних соревнованиях

С 28 по 30 октября в Улан-Удэ проходил турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». За победу боролись юные спортсмены 2011-2012 годов рождения. В турнире приняли участие 8 команд из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии, сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».

По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:
Первое место – ХК «Медвежата» (Монголия),
Второе место – ХК «Юность» (Иркутск),
Третье место – ХК «Чита-1» (Чита).

Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.
Хоккей с шайбой хоккей Бурятия спорт турнир Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Турнир по хоккею в Бурятии выиграли монголы
Турнир по хоккею в Бурятии выиграли монголы
Общество, 02.11.2022
Хоккеистам республики не удалось занять призовые места в домашних соревнованиях
Министр культуры Бурятии стала участницей балетного мастер-класса
Министр культуры Бурятии стала участницей балетного мастер-класса
Общество, 02.11.2022
«Рискнула и поучаствовала», - призналась Соёлма Дагаева
В Кабанском районе Бурятии родилась вторая двойня
В Кабанском районе Бурятии родилась вторая двойня
Общество, 02.11.2022
Девочек назвали Василисой и Александрой
Северобайкальск посетил Дед Мороз из Великого Устюга
Северобайкальск посетил Дед Мороз из Великого Устюга
Общество, 02.11.2022
Сегодня поезд зимнего волшебника прибудет в Таксимо
Среди актёров Бурятии определили лучших чтецов
Среди актёров Бурятии определили лучших чтецов
Общество, 02.11.2022
Гран-при завоевал артист МХТ Евгений Хабаров
В Прибайкалье разбираются с заброшенными еврейскими надгробьями
В Прибайкалье разбираются с заброшенными еврейскими надгробьями
Общество, 02.11.2022
Найденные плиты могут датироваться началом XVIII века
В Улан-Удэ раскритиковали работу подрядчика, строящего пансионат
В Улан-Удэ раскритиковали работу подрядчика, строящего пансионат
Общество, 02.11.2022
На устранение всех недочётов подрядной организации дано двое суток
В Бурятии выбрали лучших госслужащих
В Бурятии выбрали лучших госслужащих
Общество, 02.11.2022
Победу в конкурсе одержала консультант министерства здравоохранения РБ
В Усть-Ордынском округе открылся фестиваль «Язык – душа народа»
В Усть-Ордынском округе открылся фестиваль «Язык – душа народа»
Общество, 02.11.2022
Конкурсные мероприятия проводятся в заочном и очном форматах
В московском метро запустили поезд с вагоном «Бурятия»
В московском метро запустили поезд с вагоном «Бурятия»
Общество, 02.11.2022
Пассажиры московского метрополитена смогут узнать о культуре и традициях республики
В Москве новорождённого мальчика назвали Мирон Байкал
В Москве новорождённого мальчика назвали Мирон Байкал
Общество, 02.11.2022
Необычные имена получили десятки младенцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^