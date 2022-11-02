В Бурятии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19

За сутки выявили вдвое больше больных, чем днём ранее



Динамика ежесуточного прироста больных коронавирусом в Бурятии волнообразная. Если позавчера выявили 15 заражённых, то накануне зафиксирован 31 заболевший.



Общее число случаев заболеваний в Бурятии за всё время достигло 152 150. Из них 46% (70 073) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии от COVID-19 в республике умерли 3089 пациентов, в том числе один человек скончался за минувшие сутки. Болезнь унесла жизнь пожилого больного.



Сегодня в больницах получают лечение 43 пациента, за предыдущие сутки госпитализированы два человека. В реанимации находятся шесть больных, большинство из них пенсионеры.



Также на амбулаторном лечении и наблюдении – 228 человек.

