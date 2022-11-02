За сутки выявили вдвое больше больных, чем днём ранее
Динамика ежесуточного прироста больных коронавирусом в Бурятии волнообразная. Если позавчера выявили 15 заражённых, то накануне зафиксирован 31 заболевший.
Общее число случаев заболеваний в Бурятии за всё время достигло 152 150. Из них 46% (70 073) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии от COVID-19 в республике умерли 3089 пациентов, в том числе один человек скончался за минувшие сутки. Болезнь унесла жизнь пожилого больного.
Сегодня в больницах получают лечение 43 пациента, за предыдущие сутки госпитализированы два человека. В реанимации находятся шесть больных, большинство из них пенсионеры.
Также на амбулаторном лечении и наблюдении – 228 человек.
В Бурятии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19
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