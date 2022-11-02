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Мэрия Улан-Удэ увеличила число бесплатно питающихся школьников

Мэрия Улан-Удэ увеличила число бесплатно питающихся школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Кормить будут детей до 17 лет, но не всех 

В школах Улан-Удэ бесплатное питание будут получать теперь дети от 8 до 17 лет. Но только те, чьи родители получают выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР). Постановление в конце октября подписал мэр города Игорь Шутенков.

Он включил в перечень льготных категорий учеников 5-11 классов, которым положено бесплатное питание детей из семей, получающих ежемесячную выплату по указу президента России от 31 марта 2022 года «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющих детей».

- Раньше бесплатным горячим питанием обеспечивались ученики начальных классов и дети из льготных категорий семей, - пояснили в комитете по образованию. - Ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет предоставляется отделением Пенсионного фонда РФ по Бурятии. Право на получение этой выплаты определяется с учётом нуждаемости.

То есть речь идёт о малообеспеченных семьях. Чтобы получать горячее питание, нужно предоставить документ, подтверждающий назначение меры социальной поддержки «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет». Для этого необязательно идти в Пенсионный фонд, уточнили в комитете по образованию:

- Можно на сайте Госуслуг взять решение о назначении выплат, либо выписку из личного кабинета в электронном варианте. Распечатать, принести в школу и заполнить заявление, - пояснили в комитете по образованию. 

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