Среди актёров Бурятии определили лучших чтецов

Гран-при завоевал артист МХТ Евгений Хабаров



31 октября в Бурятии прошёл конкурс чтецов среди актёров профессиональных театров республики «Звезда прекрасная сияла». Местом проведения мероприятия стал молодёжный художественный театр Улан-Удэ, сообщает пресс-служба учреждения.



В конкурсе, посвящённом 75-летию со дня основания Союза театральных деятелей РБ и 85-летию со дня рождения писателя и драматурга Александра Вампилова, приняли участие 20 актёров из разных театров столицы Бурятии. Участникам предлагалось представить произведения Вампилова и его современников.



Гран-при получил актёр молодёжного художественного театра Евгений Хабаров. Первое место досталось актрисе «Молодёжки» Любови Рябковой. Второе место выиграл Сергей Рыжов, представлявший Русский драмтеатр. Третье - Дарима Сангажапова из Бурятского драматического театра.



