В Улан-Удэ открыли кабинет психологической помощи для родственников военных

Специалисты ждут жён, матерей, детей



Кабинет психологической военным и членам их семей работает в улан-удэнском Доме печати по улице Каландаришвили, 23 на базе республиканского отделения «Боевого Братства». Консультации бесплатно оказывают два психолога.

Людмила Трушева специалист с большим опытом выведения из состояния горя, с тревожностью и многими другими проблемами. Стаж работы более 18 лет. Психолог готова работать с женами, матерями и другими родственниками погибших участников боевых действий на Донбассе. Также будет оказывать помощь семьям мобилизованных. Обратиться могут и сами участники боевых действий.

Прием ведётся каждую среду в штаб-квартире «Боевого Братства» Бурятии в Улан-Удэ строго по предварительной записи через вайбер по номеру телефона 8-983-533-25-68.

Второй специалист - Ольга Петрова. Она консультирующий психолог с высшим психологическим образованием. Стаж работы 14 лет. Готова работать с ветеранами боевых действий, военными, членами их семей. Записаться на приём можно по телефону 8-983-630-04-11. Приём ведётся каждый вторник с 10 до 13:30, в четверг время указывается во время предварительной записи.

Адрес приёма психологов: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, Дом печати, 4 этаж, кабинет 60.